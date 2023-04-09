شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستفسر عن غيابات بيراميدز أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من معاونيه عن غيابات بيراميدز قبل مباراة الفريقين غداً بنهائي كأس مصر، حيث يقوم المدير الفني للأحمر بعقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة خلال الساعات المقبلة من أجل الحديث عن نهائي الكأس غداً.

ويرغب المدرب السويسري في الحديث عن بدائل غيابات بيراميدز في مباراة الغد حيث يفتقد الفريق السماوي في نهائي كأس مصر خدمات مصطفى فتحي، بسبب إيقافه مباراتين، بعد تعرضه للطرد في مباراة البنك الأهلي بالدور ربع النهائي، وعلي جابر، للإيقاف، بسبب تعرضه للطرد في مباراة الزمالك، في نصف النهائي، بالإضافة إلى شريف إكرامي.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز بعد الراحة التى حصل عليها الفريق يوم الجمعة ، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة بدنية، قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وفاز الأهلي على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.