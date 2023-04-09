شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يكشف موعد عودة عمر كمال عبد الواحد إلى الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر، عن موعد عودة عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، إلى الملاعب، حيث يخضع اللاعب في الوقت الحالي لفترة تأهيل من الإصابة في أحد المراكز الطبية بقطر.

وقال السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن اللاعب سيعود من قطر بعد أسبوعين وسيكون جاهزاً للمشاركة في المباريات بعد عودته.

وكان عمر كمال قد تعرض لإصابة القطع الجزئي فى غضروف الركبة، ليغيب عن فيوتشر خلال الفترة الماضية.

وعقد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش استعدادات الفريق لمباراة غزل المحلة، وطالب علي ماهر لاعبيه، بضرورة القتال على الثلاث نقاط في كل مباراة، خاصة أن المنافسة على القمة قريبة للغاية مع النادي الأهلي، مضيفا أن فريقه يجب أن يستغل تعثر المنافسين لتحقيق مفاجأة خلال الموسم الجاري، خاصة بعد الخروج من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعاد فريق فيوتشر إلى استئناف تدريباته استعداداً للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة، والمقرر لها الأربعاء المقبل، بعد انتهاء الراحة القصيرة التي منحها علي ماهر للاعبين عقب الفوز على الاتحاد.