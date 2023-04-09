شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلق مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على معلق مباراة ليفربول وأرسنال في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي 2023، وما القنوات الناقلة للقمة المرتقبة؟

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب أنفيلد لمتابعة قمة ليفربول وأرسنال في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



تأمل كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب في الاقتراب من المربع الذهبي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لا سيما مع الموسم السلبي الذي تقدمه هذا الموسم.

أما أرسنال فيضع عينيه نصب لقب البريميرليغ الأول منذ عقدين، في ظل موسم تاريخي بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا والابتعاد بـ8 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي.



سيتولى المعلق اليمني الشهير حسن العيدروس مهمة التعليق على مجريات مباراة أرسنال وليفربول عبر قناة "beIN Sports HD 1 Premium".



ويمكنك متابعة المباراة بالتعليق الإنجليزي وذلك من خلال قناة beIN Sports HD 1 English.



تنطلق مباراة ليفربول وأرسنال في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، من يوم السبت الموافق 9 أبريل 2023



يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول وأرسنال، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، من خلال تطبيق "تود" أو عبر خدمة بي إن كونكت.