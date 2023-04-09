بسبب مباراة الأهلي.. وزير الرياضة يرد على تهديد بيراميدز بوقف الاستثمارات في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

رد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على البيان الذي أصدره نادي بيراميدز بشأن وقف الاستثمارات في مصر، وبحث مستقبل النادي آخر الموسم الجاري.

وفي وقت سابق، أصدر بيراميدز هذا البيان ردًا على رفض اتحاد الكرة طلبه باستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي، في نهائي بطولة كأس مصر، علمًا بأن مالك النادي هو الإماراتي سالم الشامسي.

وقال صبحي، في تصريحات لفضائية "صدى البلد": "نحن نرحب بالاستثمار الرياضي في مصر وتوفير المناخ له، أهلًا وسهلًا بكل المستثمرين، نحن بلد كبير ولدينا استثمارات داخلية ضخمة، لكن في النهاية هذه قواعد تُدار بشكل مُحكم".

وأضاف وزير الرياضة: "ليس طبيعيًا أن نسمع كل فترة عن التلويح بسحب الاستثمارات، هذا عيب على من يُدير، والمفترض أن إدارة النادي مصرية، وعليهم أن ينقلوا الصورة بشفافية".

وتابع: "دائمًا رئيس لجنة الحكام لا يعجب أحدًا، الأندية كانت تريد أن نستقدم حكامًا أجانب (اطبخي يا جارية كلف يا سيدي)، من يريد أن يستقدم حكامًا أجانب عليه أن يدفع الأموال له، وهذا يُمثل عبئًا على الأندية".

وواصل: "اتحاد الكرة قرر أن يُدير مباراة نهائي كأس مصر بحكام مصريين، ويجب توفير تقنية الفار".

وأوضح وزير الرياضة: "أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي كانت تدير اتحاد الكرة عندما تولى المسؤولية تعامل بشجاعة، ووضع الحكام المصريين في المباريات الكبيرة، وهذا شيء يُشكر عليه".

واختتم الدكتور أشرف صبحي: "من حق أي شخص أن يكتب ما يريد ويعبر عن وجهة نظره المبنية على الخبرة وليست على الرؤية، وكل الآراء محترمة، نحن فصلنا وجعلنا الرابطة مسؤولة عن الدوري والاتحاد مسؤول عن التطوير".