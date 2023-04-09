شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عزام يزور معسكر منتخبات كرة اليد بسيتي كلوب كفر الشيخ ويوجه رسالة للاتحادات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلوب لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية، نادي سيتي كلوب كفر الشيخ لمتابعة تنظيم المعسكر المقام حاليا على الملاعب والصالة المغطاة الخاصة بالنادي لمنتخبات مصر والكونغو وغينيا كوناكري لسيدات كرة اليد ، للإطمئنان على المعسكر وجميع الترتيبات الخاصة به وتذليل كافة العقبات لتوفير كل سبل الراحة للمنتخبات ، وللتأكيد على تقديم جميع أنواع الدعم للمنتخبات المشاركة والأجهزة الفنية من نادي سيتي كلوب وفنادق سيتي كلوب المستضيفة للمنتخبات.

وأشاد الدكتور مصطفى عزام على هامش الزيارة ، بالمنشآت الخاصة بسيتي كلوب كفر الشيخ وجاهزيتها لاستقبال الفرق والمنتخبات الرياضية، موجها رسالة لجميع الاتحادات الرياضية بأن جميع فروع سيتي كلوب بالمحافظات و الأقاليم متعطشة لاستقبال بطولات الجمهورية للناشئين والشباب في مختلف اللعبات وكذلك المعسكرات، في ظل وجود بنية تحتية مميزة داخل أندية سيتى كلوب.

وأضاف عزام أن إقامة بطولات و معسكرات المنتخبات الوطنية في المحافظات والأقاليم وكذلك المباريات التنافسية بين الأندية ، يعتبر مصدر الهام لأولادنا وبناتنا في مختلف المحافظات وبالتالي ينعكس ذلك على استكشاف المزيد من المواهب وهذا يصب في النهاية في مصلحة المنتخبات الوطنية.

كما أشاد عزام بالعاملين داخل نادي سيتي كلوب فرع كفر الشيخ، وسير العمل داخل الفرع وتواجد الكثير من الأسر المصرية داخل مقر النادي للاستمتاع بالدور الرياضى والثقافي والاجتماعي لأندية سيتي كلوب.

في السياق ذاته، أقيمت في اليوم الثاني من أيام المعسكر التدريبي المغلق لمنتخبات كرة اليد المقام على ملاعب الصالة المغطاة في سيتي كلوب كفر الشيخ مباريات منتخب الكونغو ضد منتخب غينيا كوناكري، ومنتخب مصر الأول ضد منتخب مصر للناشئات.

يضم المعسكر منتخبات مصر لكرة اليد، منتخب الكونغو ومنتخب غينيا كوناكري، لأعمار 2004 والشابات والفرق الأولى، في الفترة من 6 حتى 10 أبريل، وتقام المباريات على ملاعب الصالة المغطاة، وتقام التدريبات على الملاعب الفرعية، وتستضيف فنادق سيتي كلوب واستادات اللاعبات وأجهزتهم الفنية طوال فترة المعسكر.

ويعد هذا المعسكر المغلق هو الثاني لفرق كرة اليد بعد معسكر المنتخب المصري ونظيره الأنجولي لسيدات كرة اليد في مارس الماضي، في دلالة قوية وواضحة على نجاح استراتيجية سيتي كلوب لتقديم خدمات رياضية على مستوى عال بما يتيح للاتحادات الرياضية تنظيم معسكرات ومباريات في جميع مدن مصر على ملاعب أندية سيتي كلوب.