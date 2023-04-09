شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف محمود متولى من التواجد مع الأهلى فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك محمود متولي مدافع الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية الأيام الماضية لكن ظهوره مع الفريق في مباراة بيراميدز بنهائي كأس مصر غداً مازال محل نقاش داخل الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وتعافى محمود متولي من إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية التى حرمته من تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة.

ورغم رغبة كولر في الإستعانة بمحمود متولي في خط دفاع الفريق بجوار محمد عبد المنعم كونهما ثنائي مُتفاهم إلا أن المدير الفني يخشى من عودة متولي بعد غياب طويل في مباراة هامة كنهائي كأس مصر غداً أمام بيراميدز ، لذا يتمهّل المدرب السويسري في هذا الأمر ولا يميل لعودة متولي لتشكيل الأهلي غداً وأن كان هذا الأمر سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز بعد الراحة التى حصل عليها الفريق يوم الجمعة ، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة بدنية، قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وفاز الأهلي على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.