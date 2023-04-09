شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يبحث عن عودة الانتصارات بعد 58 يوما من آخر فوز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض في التاسعة والربع مساء اليوم الأحد، فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، مواجهة قوية أمام نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري، على ستاد بتروسبورت، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويبحث نادي المقاولون العرب عن أول انتصار في الدوري بعدما غابت شمس الانتصارات عن قلعة الجبل الأخضر منذ 58 يوماً، حيث يرجع أخر فوز حققه المقاولون العرب في الدوري إلى 10 فبراير الماضي، عندما تغلب ذئاب الجبل على غزل المحلة بثلاثية نظيفة.

ومنذ تلك المباراة تراجعت نتائج المقاولون العرب، حيث تعادل سلبياً أمام فاركو، ثم خسر أمام فاركو 2/1، قبل أن يخسر من الأهلي 2/1، وخسر أمام سموحة 1/0، ثم ودع كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بعد التعادل سلبياً أمام حرس الحدود والهزيمة بركلات الترجيح 6/5، قبل أن يتعادل مؤخراً مع بيراميدز بدون أهداف.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 23 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً، واستقبلت شباكهم 20 هدفا آخر.