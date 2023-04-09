شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يدخل دائرة المرشحين لتدريب منتخب المحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل طارق مصطفى نجم الزمالك السابق دائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر للمحليين في المرحلة المقبلة، بعدما قرر اتحاد الكرة تشكيل منتخب المحليين مؤخرا من مواليد 2003 والقسم الثانى بالتنسيق مع روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول.

وينافس طارق مصطفى لشغل هذا المنصب خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك والبنك الأهلى والذى يتواجد أيضا في حسابات اتحاد الكرة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة الشروط التي وضعها الاتحاد من أجل اختيار مدربي المنتخبات الوطنية المرحلة المقبلة، وهي منتخبات مواليد 2005 و2007 و2008 ، و2009، وقال مصدر باتحاد الكرة، "هدفنا مساعدة المدربين المرشحين لتدريب المنتخبات من أجل تأهيلهم بشكل جيد مثل توفير فترات معايشة لهم في دول أوروبية مع مدربين أكبر ومستوى أعلى".

وأضاف المصدر، "سيتم اختيار المدربين وفقا لبعض القواعد والشروط، من ضمنها مثلا الشهادات العلمية، بجانب تاريخه كلاعب والبطولات التي شارك فيها وحققها سواء محلية أو عربية أو أولمبية أو غيره".

وأوضح المصدر أنه "ستكون هناك مقابلة شخصية للمدرب مع لجنة من المتخصصين لمعرفة السمات الشخصية فى المدرب بجانب تقييم نفسي للمدرب من أحد المختصين".

على صعيد متصل، استقر مسئولو اتحاد الكرة على تعيين مدير فني وطني للاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وإغلاق ملف استقدام مدير فني أجنبي، وكشف مصدر باتحاد الكرة أن المدير الفني المقبل لاتحاد الكرة سيكون مدربا مصريا، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الكوادر، وبعد عقد ورش عمل وتعاون مع الاتحاد الدولي سيكون لدينا أشخاص مؤهلون لهذا المنصب.

وأضاف المصدر، أنه من الوارد أن يكون عمر المدير الفني للاتحاد القادم صغيرا، فى ظل رغبة المجلس فى تجديد الدماء وضخ دماء جديدة فى منظومة الكرة المصرية.