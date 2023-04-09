شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يجدد دوافع لاعبى فيوتشر قبل مواجهة غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه، أكد عبدالظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على الاتحاد السكندري، وأكد السقا أنه كان هناك حزن شديد بعد الخسارة من بيراميدز والخروج من الكونفدرالية وتسبب هذا في نوع من الإحباط للفريق، مضيفا أن علي ماهر تحدث مع اللاعبين وأخرجهم من الحالة الصعبة التي كانوا فيها وقال لهم إننا لدينا أهداف آخرى وهي الدوري وكأس الرابطة وكأس مصر.
وأضاف المدير الرياضي لفيوتشر أن أهم شيء في هذه المرحلة هو تجديد الدوافع والطموح والجميع يبذل أقصى جهد لديه، مشيراً إلى أن فريقه يريد الوصول إلى مكانة جيدة في الدوري والمشوار لازال طويلا ولديه مباريات صعبة وقوية.
وواصل فريق فيوتشر الضغط على النادي الأهلي، بعدما رفع أبناء علي ماهر رصيدهم إلى 45 نقطة، من 22 مباراة، وفاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.