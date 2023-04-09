شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يجدد دوافع لاعبى فيوتشر قبل مواجهة غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش استعدادات الفريق لمباراة غزل المحلة، وطالب علي ماهر لاعبيه، بضرورة القتال على الثلاث نقاط في كل مباراة، خاصة أن المنافسة على القمة قريبة للغاية مع النادي الأهلي، مضيفا أن فريقه يجب أن يستغل تعثر المنافسين لتحقيق مفاجأة خلال الموسم الجاري، خاصة بعد الخروج من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعاد فريق فيوتشر إلى استئناف تدريباته استعداداً للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة، والمقرر لها الأربعاء المقبل، بعد انتهاء الراحة القصيرة التي منحها علي ماهر للاعبين عقب الفوز على الاتحاد.

من جانبه، أكد عبدالظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على الاتحاد السكندري، وأكد السقا أنه كان هناك حزن شديد بعد الخسارة من بيراميدز والخروج من الكونفدرالية وتسبب هذا في نوع من الإحباط للفريق، مضيفا أن علي ماهر تحدث مع اللاعبين وأخرجهم من الحالة الصعبة التي كانوا فيها وقال لهم إننا لدينا أهداف آخرى وهي الدوري وكأس الرابطة وكأس مصر.

وأضاف المدير الرياضي لفيوتشر أن أهم شيء في هذه المرحلة هو تجديد الدوافع والطموح والجميع يبذل أقصى جهد لديه، مشيراً إلى أن فريقه يريد الوصول إلى مكانة جيدة في الدوري والمشوار لازال طويلا ولديه مباريات صعبة وقوية.