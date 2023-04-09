شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد فتح استاد القاهرة أمام جماهير الأهلى وبيراميدز فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر فتح بوابات استاد القاهرة في الخامسة من عصر غداً ، الأثنين، أمام جماهير الأهلي وبيراميدز لحضور مباراة الفريقين المقرر إنطلاقها في التاسعة والربع مساءً في نهائي بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يدخل جمهور الدرجة الـثالثة شمال من بوابة صلاح سالم على أن يدخل جمهور الدرجة الثالثة يمين من بوابة شارع النصر وسيدخل جمهور الأولى يمين وشمال من بوابة مسجد آل رشدان.

وتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر على حساب سموحة فيما تأهل بيراميدز للدور ذاته على حساب الزمالك ، ومن المقرر أن يلعب الفائز من مواجهة الغد مع الزمالك في السوبر المصري يوم 6 مايو المقبل في الإمارات.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز بعد الراحة التى حصل عليها الفريق يوم الجمعة ، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة بدنية، قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.