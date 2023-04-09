مصطفي محمد يقود تشكيل نانت المتوقع أمام موناكو

ياسر رشاد - القاهرة - استقر أنطوان كومباريه المدير الفني لفريق نانت الفرنسي على التشكيل لمباراة موناكو المرتقبة على ستاد لا البو جوار ضمن منافسات الجولة الـ30 في الدوري الفرنسي.

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تشكيل نانت الفرنسي المتوقع أمام موناكو

حراسة المرمى: لافون

خط الدفاع: فابيان، تشارليتو، جيروتي، ميرلين

خط الوسط: جوساند، سيسوكو، تشيرفيلا، سيمون

خط الهجوم: مصطفى محمد، لودفيك بلاس.

موعد مباراة نانت وموناكو في الدوري الفرنسي

من المقرر ان تبدأ مباراة نانت وموناكو مساء اليوم في تمام الساعة 5.5 مساء بتوقيت القاهرة ، و6.5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7.5 مساء بتوقيت الإمارات .

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