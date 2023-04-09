نانت في مواجهة صعبة اليوم أمام موناكو في الدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الدوري الفرنسي اليوم لمتباعة مباراة هامة تجمع بين نانت وموناكو مساء اليوم الأحد على ستاد لا البوجوار ضمن منافسات الجولة الـ30 في الدوري الفرنسي الممتاز .

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ترتيب موناكو ونانت في الدوري الفرنسي

يحتل موناكو المركز الرابع برصيد 57 في ترتيب الدوري الفرنسي فيما يحتل نانت المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة .

تشكيل نانت المتوقع أمام موناكو

في حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: فابيان سينتونزي - أندري جيروتو - جوين هاجام.

خط وسط الملعب: نيكولاس بالويس - بيدرو تشيريفيلا - موتوسامي - سيسوكو.

في خط الهجوم: سيمون - بلاس – مصطفي محمد.

موعد مباراة نانت وموناكو في الدوري الفرنسي

تبدأ مباراة نانت وموناكو مساء اليوم الأحد الموافق 9 من شهر أبريل 2023، في تمام الساعة الخامسة والخمس مساء بتوقيت القاهرة ، والسادسة والخمس مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والسابعة وخمس مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة نانت وموناكو

تذاع مباراة نانت الفرنسي وموناكو على قناة بي ان سبورت2 الناقل الحصري للمباراة بتعليق جواد بده .

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