منتخب سلاح سيف المبارزة يتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم

ياسر رشاد - القاهرة - حسم المنتخب الوطني لسلاح سيف المبارزة تأهله إلى منافسات الدور ربع النهائي في فعاليات بطولة العالم للناشئين والشباب، التي تستضيف مدينة بلوفديف البلغارية منافساتها خلال الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري ، عقب الفوز على نظيره أوزبكستان.

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كانت مباراة الدور ثمن النهائي بين المنتخب الوطني وأوزبكستان قد انتهت لصالح مصر بنتيجة 45-32، بعد أن تأهل المنتخب مباشرةً لدور الـ 32 ثم تمكن من الفوز على منتخب كندا في دور الـ 16 بنتيجة 45-25.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره إستونيا بدور ربع النهائي.

ويمثل منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة كل من : محمد السيد و محمد ياسين و محمود السيد و يوسف شامل تحت قيادة المدير الفني السيد سامي.

ميداليات البطولة حتى الآن :

كان المنتخب الوطني قد تمكن خلال الأيام الماضية للبطولة من حصد 4 ميداليات على النحو التالي :ذهبية وفضية وبرونزيتين.

وحصد محمد ياسين الميدالية الذهبية في منافسات سلاح

سيف المبارزة تحت 20 سنة، فيما حصد المنتخب الوطني لسلاح السيف للناشئين تحت 20 سنة فضية منافسات الفرق.وأحرز أحمد هشام الميدالية البرونزية في منافسات الفردي تحت 17 سنة لسلاح السيف ، مع حصول عبدالرحمن طلبه على برونزية سلاح الشيش تحت 17 سنة.وتمكنت هنا العراقي من الحصول على المركز الخامس بعد خسارتها في دور ربع النهائي أمام بطلة المجر بلانكا ناجي بنتيجة 15-9.

وتأتي البعثة المصرية برئاسة أيمن منير نائب ثان لمجلس إدارة اتحاد السلاح ، رفقة المدير الرياضي للاتحاد علاء أبو القاسم، والمدير الإداري أيمن غنيم وأخصائي التأهيل "للشباب" محمد الجمال وأخصائية التأهيل "للشابات" غادة عاطف.

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