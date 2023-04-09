تعديلات جديدة في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت رابطة الدوري السعودي لكرة القدم إقرار تعديلات جديدة على نظام مسابقة الدوري الممتاز الأول بداية من نسحة الموسم المقبل والمقرر انطلاقها 11 أغسطس المقبل للموسم الرياضي 2023 - 2024.

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ومن المقرر أن يتم الموسم المقبل تصعيد أربعة فرق للمرة الأولى إلى الممتاز ، على أن يتم زيادة أعداد الأندية المشاركة إلى 18 بدلاً من 16 بالوضع الحالي.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات الدوري السعودي للموسم الحالي 31 مايو المقبل.

ويتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب الدوري الفترة الحالية برصيد 53 نقطة بعد خوض 22 مباراة، بفارق

ومن المتوقع أن يبدأ الاتحاد لكل من ..

نقطة وحيدة عن النصر صاحب الوصافة.ويحل فريق الاتحاد عند العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ضيفًا على نظيره الوحدة.

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: أحمد حجازي ــ أحمد بامسعود ــ أحمد شراحيلي ــ مدالله العليان.

الوسط: طارق حامد – إيجور كورونادو ــ برونو هنريكي ــ عبدالعزيز البيشي

الهجوم: رومارينيو ــ عبد الرزاق حمدالله.



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