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غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل موقعه البنك الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الزمالك نظيره البنك الأهلي  مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ30 في الممتاز .

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قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني  - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي  - سيف جعفر  - سيد عبد الله ""  - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد

بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

غيابات الزمالك أمام البنك الأهلي

وشهدت القائمة العديد من الغيابات عن الفريق، كل من، محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمود شبانة للإصابة ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" و عمر جابر وسامسون أكينولا ومحمد طارق لأسباب فنية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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