اخبار الرياضه

باسم مرسي يقود هجوم البنك بالتشكيل المتوقع أمام الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يعتمد اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي ، على التشكيل  الذي يبدأ به أمام الزمالك مساء اليوم الأحد  على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ24 في الممتاز .

اقرأ أيضًا..ناصر منسي يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي

تشكيل البنك الأهلي لمباراة الزمالك

في حراسة المرمى : أحمد صبحي

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - أسامة ابراهيم – يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي - حمدي علاء

خط الوسط الهجومي: محمد هلال -

موسي دياوارا – أحمد ياسر

خط الهجوم: باسم مرسي.

من المقرر ان يبدأ مباراة الزمالك والبنك الأهلي  مساء اليوم الأحد في سهرة كروية رمضانية  في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و11 مساء بتوقيت الإمارات .

لمزيد من الأخبار .. اضغط من هنا

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا