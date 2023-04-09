باسم مرسي يقود هجوم البنك بالتشكيل المتوقع أمام الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يعتمد اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي ، على التشكيل الذي يبدأ به أمام الزمالك مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ24 في الدوري المصري الممتاز .

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تشكيل البنك الأهلي لمباراة الزمالك

في حراسة المرمى : أحمد صبحي

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - أسامة ابراهيم – يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي - حمدي علاء

خط الوسط الهجومي: محمد هلال -

موسي دياوارا – أحمد ياسر

خط الهجوم: باسم مرسي.

من المقرر ان يبدأ مباراة الزمالك والبنك الأهلي مساء اليوم الأحد في سهرة كروية رمضانية في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11 مساء بتوقيت الإمارات .

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