الأهلي وبيراميدز في سهرة رمضانية بنهائي الكأس.. الموعد والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة جماهيرية مرتقبة، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز على ملعب ستاد القاهرة الدولي في التاسعة والربع مساء غدٍ الإثنين لحساب منافسات نهائي بطولة كأس مصر.

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ومن المنتظر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الفضائي الحصري للفعاليات المحلية المصرية.

كان اتحاد الكرة أعلن أخيرًا، عودة تقنية الفار مجددًا إلى المسابقات المحلية، وفي مواجهة نهاية الكأس المقبلة بعد غيابها الفترات الماضية لخلافات مالية مع الشركة المسؤولة عن التقنية.

وينتظر أن تشهد مدرجات ستاد القاهرة حضورًا جماهيريًا يقدر بـ20 ألف مشجع بعد تلقي اتحاد الكرة الموافقات الأمنية اللازمة.



كان الأهلي حقق فوزًا على نظيره غزل المحلة بثلاثة أهداف من دون رد،

خلال المباراة الأخيرة التي أقيمت على ستاد القاهرة لحساب منافسات بطولة الدوري الممتاز، فيما سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل السلبي خلال المواجهة الأخيرة بينهما بالدوري.

التأهل الأفريقي:

يمثل الفريقان مصر في المنافسات القارية حتى الآن، بعد تمكن الأهلي من التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وحجز موعدًا أمام الرجاء المغربي في دور الـ8 لتأتي المواجهة الأولى في القاهرة ولقاء الإياب بدولة المغرب.

فيما أوقعت القرعة فريق بيراميدز في مواجهة مارومو الجنوب أفريقى.

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