ناصر منسي يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يسضيف فريق الزمالك نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الأحد، في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ30 في الدوري المصري الممتاز.

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ترتيب الزمالك قبل مباراة البنك الأهلي:

يحتل الزمالك المركز السابع برصيد 33 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي:

حرسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبدالمجيد - محمود "الونش" - حمزة المثلوثي

الوسط: نبيل دونجا - سيف جعفر - بلحاج - أحمد زيزو - مصطفى

شلبي

الهجوم: ناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي:

تبدأ مباراة الزمالك والبنك الأهلي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 9.15 مساءً بتوقيت القاهرة، و10.15 مساءً بتوقيت الإمارات، و11.15 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي:

تذاع أحداث المباراة مساء اليوم على قنوات أون تايم سبوت، الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري المصري .

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