حجازي وطارق حامد يقودان تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الوحدة .. الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ، مواجهة فريق الاتحاد والوحدة ، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية لحساب منافسات الجولة 23 للدوري السعودي.

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ويخوض فريق الاتحاد مواجهة اليوم تحت شعار تحقيق الانتصار للحفاظ على صدارة ترتيب الدوري والمضي قدمًا نحو اللقب الذي يتصدر فعالياته حتى الآن برصيد 53 نقطة ، والنصر وصيفًا بـ 52 نقطة.

ومن المنتظر أن يقود الدوليان المصريان أحمد حجازي وطارق حامد تشكيل فريقهما الاتحاد في مواجهة الليلة.

تشكيل الاتحاد المتوقع ..

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: أحمد حجازي ــ أحمد بامسعود ــ أحمد شراحيلي ــ مدالله

العليان

الوسط: طارق حامد – إيجور كورونادو ــ برونو هنريكي ــ عبدالعزيز البيشي

الهجوم: رومارينيو ــ عبد الرزاق حمدالله.

وتأتي باقي مواجهات اليوم كما يلي : التعاون أمام الاتفاق على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

فيما يأتي اللقاء الثاني ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بين أبها و التعاون.

في حين يجمع اللقاء الثالث الفيحاء والنصر، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

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