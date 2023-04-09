اخبار الرياضه

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري المصري والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الزمالك لمواجهة البنك الأهلي مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي  ضمن منافسات الجولة الـ23 في الممتاز .

أقرأ ايضًا..مرتضى منصور: أرسلنا تذاكر الطيران للمدرب خوان كارلوس

ترتيب  الزمالك والبنك الأهلي

يحتل  الزمالك المركز السابع في جدول ترتيب  الدوري المصري الممتازبرصيد 33 نقطة ، فيما يحتل البنك الأهلي  المركز السادس عشر  برصيد 17 نقطة .

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي

محمد صبحى في حراسة المرمى،

في الدفاع.محمود الونش – محمد عبد الغنى – عمر جابر – أحمد فتوح،

في الوسط نبيل عماد دونجا – سيف فاروق جعفر – أحمد زيزو – مصطفى شلبى، شيكابالا،

وفي الهجوم. سيف الدين الجزيرى.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

من المقرر أن تبدأ المباراة مساء اليوم الأحد الموافق  9 من شهر أبريل2023،في تمام الساعة 9.15 مساء بتوقيت القاهرة ، و10.15 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و10.15 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و البنك الأهلي

تذاع مباراة الزمالك والبنك الأهلي  على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت 1 بتعليق مؤمن حسن .

لمزيد من الأخبار .. اضغط من هنا

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا