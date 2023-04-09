موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري المصري والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الزمالك لمواجهة البنك الأهلي مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ23 في الدوري المصري الممتاز .

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ترتيب الزمالك والبنك الأهلي

يحتل الزمالك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتازبرصيد 33 نقطة ، فيما يحتل البنك الأهلي المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة .

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي

محمد صبحى في حراسة المرمى،

في الدفاع.محمود الونش – محمد عبد الغنى – عمر جابر – أحمد فتوح،

في الوسط نبيل عماد دونجا – سيف فاروق جعفر – أحمد زيزو – مصطفى شلبى، شيكابالا،

وفي الهجوم. سيف الدين الجزيرى.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

من المقرر أن تبدأ المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 9 من شهر أبريل2023،في تمام الساعة 9.15 مساء بتوقيت القاهرة ، و10.15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و10.15 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و البنك الأهلي

تذاع مباراة الزمالك والبنك الأهلي على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت 1 بتعليق مؤمن حسن .

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