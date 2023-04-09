شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب ومواقف.. استاد المقاولون شاهد على تحول الدورى من الأهلى للزمالك 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ملاعب ومواقف" سلسلة يقدمها ”الخليج 365” طوال شهر رمضان الكريم، يرصد خلالها أهم الأحداث التى ارتبطت بملعب معين أو موقف ظل راسخاً فى عقول وأذهان الجماهير، وبمجرد ذكر الملعب يتحدث الجميع عن هذا الإنجاز أو اللقب.

استاد المقاولون العرب شاهد على رأسية تعد واحدة من أشهر الرأسيات في تاريخ بطولة الدوري المصري الممتاز، ألا وهي رأسية سيد عبد النعيم لاعب إنبي عندما تلقى عرضية من أسامة حسن زميله بالفريق ليقابلها برأسه لتسكن الكرة شباك الأهلي، وتسبب هذا الهدف في تحول درع الدوري المصري الممتاز في موسم 2003 من قلعة الجزيرة إلى قلعة ميت عقبة.

قصة الهدف تأتي عندما استضاف الأهلي نظيره إنبي على ملعب المقاولون العرب في مباراة حاسمة، حيث إن الفريق الأحمر يحتاج الفوز من أجل التتويج ببطولة الدوري في الوقت، الذي يلتقى فيه الزمالك مع الإسماعيلي في المباراة التي كانت تقام في نفس التوقيت في استاد القاهرة.

وفى الدقيقة 30 من أحداث مباراة الأهلي وإنبي، نجح سيد عبد النعيم فى تسجيل هدف الفوز لفريقه، من كرة عرضية لأسامة حسن أرسلها لسيد عبد النعيم محرزا هدف الفوز وفى نفس التوقيت كان الزمالك يلتقى مع الإسماعيلى على استاد القاهرة، وفاز الزمالك بهدف حسام عبد المنعم، وأصبح رصيد الزمالك 67 نقطة، وتوج بلقب الدورى.

وكان النادى الأهلى متصدرا لجدول ترتيب الدورى برصيد 66 نقطة، ويليه الزمالك بفارق نقطتين، ولكن جاءت رأسية عبد النعيم ليهدى الدوري إلى الزمالك الذى أنهى البطولة متصدرا بفارق نقطة عن الأهلي.