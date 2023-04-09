شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير ينتظم فى المران الجماعى لفيوتشر بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد سعد سمير، لاعب فريق فيوتشر، إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة، وشارك سعد سمير في التدريبات التي أقيمت مساء أمس السبت ضمن استعدادات فريقه لمواجهة غزل المحلة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة غزل المحلة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد غزل المحلة.

وكان علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الماضية، قبل استئناف التدريبات.

وواصل فريق فيوتشر الضغط على النادي الأهلي، بعدما رفع أبناء علي ماهر رصيدهم إلى 45 نقطة، من 22 مباراة، وفاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.