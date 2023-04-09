شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بنادى الزمالك لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري مساء اليوم، الأحد، أمام البنك الأهلى، بعدما أغلق صفحة مباراة المصري البورسعيدى التى أقيمت مساء الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري، وخسرها الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يحتل الزمالك المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 6 مرات وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 22 هدف فيما يحتل البنك الاهلى المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق ثلاثة انتصارات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 33 هدف.



الزمالك

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى بالدوري المصري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.