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قمة ليفربول وارسنال ومواجهة الزمالك والبنك.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -   

تقام اليوم الأحد، الموافق 9 - 4 -2023، عدد من المباريات المهمة في مختلف البطولات، أبرزها مواجهة ضد آرسنال فى ، ومباراة الزمالك أمام البنك الأهلي في .

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة  

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليدز يونايتد  X كريستال بالاس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium           

ليفربول X آرسنال – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium               

بلد الوليد X ريال مايوركا – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال بيتيس X قاديش – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1         

ألميريا X فالنسيا - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1                  

رايو فاليكانو X أتلتيكو مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1       

الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ X فولفسبورج – الساعة 3:30 مساء               

بوخوم  X شتوتجارت – الساعة 5:30 مساء                    

هوفنهايم X شالكه 04 – الساعة 7:30 مساء                  

الدوري الفرنسي 

ليون X رين – الساعة 1 ظهرا           

ستاد ريمس  X ستاد بريست 29 – الساعة 3 عصرا                  

اجاكسيو X أوكسير – الساعة 3 عصرا                           

مونبلييه X تولوز – الساعة 3 عصرا           

تروا X كليرمون فوت 63 – الساعة 3 عصرا                          

نانت X موناكو – الساعة 5 مساء                          

لوريان X مارسيليا – الساعة 8:45 مساء

الدوري السعودي

التعاون X الاتفاق – الساعة 9 مساء على قناة SSC 3                

أبها X الباطن – الساعة 9 مساء على قناة SSC 4                      

الفيحاء X النصر – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1                           

الوحدة X الاتحاد – الساعة 10 مساء على قناة SSC 2   

الدوري المصري

سموحة X الداخلية – الساعة 9:15 مساء على قناة 2 on time sport                

إنبي X المقاولون العرب – الساعة 9:15 مساء                         

الزمالك X البنك الأهلي – الساعة 9:15 مساء على قناة 1 on time sport

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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