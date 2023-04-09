قمة ليفربول وارسنال ومواجهة الزمالك والبنك.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 9 - 4 -2023، عدد من المباريات المهمة في مختلف البطولات، أبرزها مواجهة ليفربول ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي، ومباراة الزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري المصري.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليدز يونايتد X كريستال بالاس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليفربول X آرسنال – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

بلد الوليد X ريال مايوركا – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال بيتيس X قاديش – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ألميريا X فالنسيا - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

رايو فاليكانو X أتلتيكو مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ X فولفسبورج – الساعة 3:30 مساء

بوخوم X شتوتجارت – الساعة 5:30 مساء

هوفنهايم X شالكه 04 – الساعة 7:30 مساء

الدوري الفرنسي

ليون X رين – الساعة 1 ظهرا

ستاد ريمس X ستاد بريست 29 – الساعة 3 عصرا

اجاكسيو X أوكسير – الساعة 3 عصرا

مونبلييه X تولوز – الساعة 3 عصرا

تروا X كليرمون فوت 63 – الساعة 3 عصرا

نانت X موناكو – الساعة 5 مساء

لوريان X مارسيليا – الساعة 8:45 مساء

الدوري السعودي

التعاون X الاتفاق – الساعة 9 مساء على قناة SSC 3

أبها X الباطن – الساعة 9 مساء على قناة SSC 4

الفيحاء X النصر – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1

الوحدة X الاتحاد – الساعة 10 مساء على قناة SSC 2

الدوري المصري

سموحة X الداخلية – الساعة 9:15 مساء على قناة 2 on time sport

إنبي X المقاولون العرب – الساعة 9:15 مساء

الزمالك X البنك الأهلي – الساعة 9:15 مساء على قناة 1 on time sport