شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاقها.. هل تعيد بطولة بريطانيا للإسكواش ترتيب التصنيف العالمي للسيدات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار، للرجال ومثلها للسيدات.

وتتجدد المنافسة القوية على صدارة التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش، والذي تهيمن عليه البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة، ويليها هانيا الحمامي، ثم نور الشربيني لاعبة سبورتنج.

وقد تحدث بطولة بريطانيا، والتي تعد واحدة من أهم وأعرق بطولات الاسكواش، تغييراً في قمة التصنيف، حيث تتطلع نور الشربيني، على الرغم من كونها المصنفة الثالثة على العالم حاليًا ، إلى استعادة الصدارة التي فقدتها قبل عام، فخلال تلك البطولة ستكون الشربيني قادرة على تحسين متوسط ​​نقاطها.