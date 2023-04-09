شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاقها.. هل تعيد بطولة بريطانيا للإسكواش ترتيب التصنيف العالمي للسيدات؟ والان مع تفاصيل الخبر
وتتجدد المنافسة القوية على صدارة التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش، والذي تهيمن عليه البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة، ويليها هانيا الحمامي، ثم نور الشربيني لاعبة سبورتنج.
وقد تحدث بطولة بريطانيا، والتي تعد واحدة من أهم وأعرق بطولات الاسكواش، تغييراً في قمة التصنيف، حيث تتطلع نور الشربيني، على الرغم من كونها المصنفة الثالثة على العالم حاليًا ، إلى استعادة الصدارة التي فقدتها قبل عام، فخلال تلك البطولة ستكون الشربيني قادرة على تحسين متوسط نقاطها.
- تحتاج نور الشربيني للفوز ببطولة بريطانيا المفتوحة مع فشل نوران جوهر الوصول للنهائي.بينما يحتاج بقاء نوران جوهر في المركز الأول على مستوى العالم:
- فوز جوهر في بطولة بريطانيا المفتوحة أو حصد الوصافة، مع فشل نور الشربيني في التتويج باللقب.
وتشهد منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين بواقع 28 لاعباً، بعد انسحاب نور الطيب بسبب تعرضها لإصابة.
ويشارك في منافسات الرجال 12 لاعباً وهم: علي فرج، عمر مسعد، كريم الحمامي، محمد الشربيني، يحيى النوساني، علي أبو العنين، طارق مؤمن، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، مروان الشوربجي، يوسف إبراهيم.
بينما تشارك في منافسات السيدات 16 لاعبة وهن: نوران جوهر، نور الشربيني، مريم متولي، نور أبو المكارم، ندى عباس، فريدة محمد، فيروز أبو الخير، هنا معتز، يثرب عادل، هنا رمضان، زينة مقوي، سنا إبراهيم، نادين شاهين، سلمى هاني، هانيا الحمامي، وروان العربي.