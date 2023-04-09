شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى يلاقى القاهرة الإخبارية فى نصف نهائى دورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلاقى فريق سينرجى نظيره القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، ضمن مباريات دور نصف نهائى دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وكان فريق سينرجى حقق الفوز على انتراكتيف بنتيجة 2/1 بينما حقق فريق القاهرة الإخبارية الفوز على استادات 3/1 ضمن مباريات دورة الثمانية من عمر دورة المتحدة الرمضانية.

والفرق المتأهلة إلى دور الثمانية من دورة المتحدة الرمضانية كل من ستادات، القاهرة الإخبارية، بى إنتر أكتيف، سينرجى، الدستور، أون تايم سبورتس، الحياة، سيتى كلوب.