شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الطلائع تتوجه إلى ليبيا لمواجهة أهلى طرابلس بالبطولة العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق الكرة بنادى طلائع الجيش القاهرة منذ قليل متوجهة إلى ليبيا استعداداً لخوض مباراة الإياب مع أهلى طرابلس، المقرر لها العاشرة مساء الثلاثاء المقبل باستاد شهداء بنينا فى بنى غازى فى لقاء الإياب بالدور الأول التهميدى للبطولة العربية.

والتقى الفريقان فى مباراة الذهاب مساء الثلاثاء الماضى باستاد جهاز الرياضة فى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية وخسر الطلائع بهدفين مقابل هدف.

وسيكون على طلائع الجيش تحقيق الانتصار بفارق هدفين إذا أراد استكمال مسيرته في البطولة العربية.



طلائع الجيش (1)



طلائع الجيش (2)



طلائع الجيش (3)



طلائع الجيش (4)

وفى حال تخطى طلائع الجيش عقبة أهلي طرابلس سيواجه الفائز من مباراة النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني ، وسيتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى دور المجموعات والذي سيقام في السعودية.

وفى حال تأهل طلائع الجيش في دور المجموعات فإنه سيقع فى المجموعة الثانية بجانب السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي.

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006 / 2007 و2007 / 2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.