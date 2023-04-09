شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجمك.. جونيور أجايي نسر نيجيريا يخطف الأضواء فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النيجيرى جونيور أجايى، مهاجم سموحة الحالى والاهلى السابق، من أهم الأفارقة الذين ارتدوا قميص المارد الأحمر، فهو من مواليد 29 يناير 1996، لعب لنادى ليون النيجيرى قبل أن يجذب أنظار كشافة نادى الصفاقسى التونسى الذى تعاقد معه فى 15 سبتمبر 2016 وشارك معه فى 28 مباراة بمسابقة الدورى بمعدل 2388 دقيقة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

ومع بداية موسم 2016 / 2017 أعلن النادى الأهلى تعاقده مع أجايى ليكون اللاعب الثانى الذى ينضم لصفوف الفريق الأحمر قادمًا من الصفاقسى التونسى بعد على معلول، وذلك مقابل 2 مليون و500 ألف دولار تحملها النادى الأحمر لشرائه فى صفقة تمتد 4 سنوات كاملة.

المهاجم النيجيرى كان أحد أهم العناصر التى يعتمد عليها الفريق الأحمر فى مركز الجناح الأيسر نظرًا للمهارة التي يتمتع بها جونيور آجاي، عندما انضم أجايي للأهلي وخلال أسابيعه الأولى مع الفريق كان خجولا للغاية وغير قادر على الدخول فى الأجواء مع باقى زملائه، ولكن بمجرد تأقلمه مع الوضع انفجر فى وجه خصومه وسجل الكثير من الأهداف وتألق بشدة.

ولم يشارك أجاي فى أى مباراة مع الأهلي منذ نهائي دوري أبطال أفريقيا في 27 نوفمبر 2020 حينما قاد المارد الأحمر للفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي القرن الشهير حيث تعرض للإصابة فى الوتر الوحشى قبل أن يتعافى ويعود للمشاركة في تدريبات الاهلى الجماعية ولكنه لم يستعد فورمته الفنية والبدنية ليقرر المارد الأحمر وضعه على قائمة الانتظار قبل أن يتم فسخ التعاقد بين الطرفين بصورة ودية ولم يتعاقد اللاعب مع أي فريق حتى الآن.

أجاي خاض خمسة مواسم مع الأهلي، توتذكر له الجماهير الحمراء كم كبير من أهدافه بسبب طريقتها المختلفة وشكلها الجمالي في التسجيل.

من ينسى هدف أجاي الأول مع الأهلي في شباك الاتحاد السكندري بعد تمريرة رائعة من وليد سليمان واستلام الكرة وهو يعطي المرمى ظهره ثم تسديد الكرة بشكل مباشر (على الطاير) لتسكن الشباك بطريقة رائعة.

أو هدفه في مرمى الزمالك خلال أول مباراة قمة يخوضها مع الأهلي بضربة رأسية رائعة في مرمى أحمد الشناوي. وهدفه أيضا في الشباك البيضاء في الدور الثاني للدوري المصري 2016/2017 بعدما استلم الكرة بشكل رائع في وسط الملعب ومررها مباشرة ثم انطلق داخل منطقة الجزاء واستلمها مرة أخرى وسدد بدقة في شباك عمر صلاح حارس الزمالك وقتها.

من ينسى هدف أجايي الرائع في مرمى سموحة خلال نصف نهائي كأس مصر 2017 بعدما وضع الكرة من أعلى الحارس.

أو عندما استلم الكرة وظهره للمرمى خلال مباراة الأهلي والوداد في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ثم الدوران حول نفسه بطريقته المعتادة ليمر من مدافعي الفريق المغربي ويسدد كرة قوية ردها الحارس وتابعها مؤمن زكريا في الشباك.

أهداف أجايي على طريقته مع الأهلي ظلت مستمرة في موسمه الثاني. يدخل بديلا أمام الترجي والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1 ولا تخدم فريقه ومن أول لمسة يسجل بضربة رأسية أكثر من رائعة ويقود المارد الأحمر للفوز وخطف التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال من استاد رادس.

تسديدة رائعة بباطن القدم من وضعية صعبة ومكان صعب تسكن شباك إنبي في الدوري، ثم تألق ضد المقاصة وتسجيل هدف التعادل من استلام وترويض للكرة داخل منطقة الجزاء ووضعها في المرمى، ثم انطلاقة وتمريرة تضع وليد سليمان أمام الشباك الخالية ليسجل هدف الفوز.

سجل أجاى بتسديدة مباشرة (على الطائر) أمام المقاصة، ويحول عرضية معلول في المرمى أمام سيمبا بعد (غمزة للكرة) أنهت جملة فنية رائعة خير نهاية في الشباك.

أجاى سجل هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك في السوبر حيث استلم الكرة ويدور حول نفسه ويضع الكرة في شباك محمد عواد مرة ثانية بهدف ثالث للقلعة الحمراء قاد فريقه للتتويج بلقب السوبر رقم 11.