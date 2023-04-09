شكرا لقرائتكم خبر عن الدستور أمام أون تايم سبورت والحياة مع سيتى كلوب فى ختام مباريات دور الثمانية لدورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم مباريات دور الثمانية من دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة اليوم الأحد،حيث يلاقى فريق أون تايم سبورت نظيره الدستور فى تمام الساعة التاسعة و النصف مساءًا بينما الحياة تواجه سيتى كلوب فى تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءًا.

وكانت الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية من دورة المتحدة الرمضانية كل من ستادات، القاهرة الإخبارية، بى إنتر أكتيف، سينرجى، الدستور، أون تايم سبورتس، الحياة، سيتى كلوب.