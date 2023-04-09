شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرصد مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم للتتويج بكأس مصر أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت إدارة الأهلى مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم على التتويج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز في القمة الكروية المنتظرة، وعقد نجوم الأهلى الكبار، بقيادة محمد الشناوى قائد الفريق، والثنائى على معلول وعمرو السولية، جلساتهم التحفيزية مع لاعبي الفريق، بهدف حثهم على التتويج بكأس مصر وتخطى عقبة بيراميدز.

ويحرص ثلاثى الأهلى على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكرا للابتعاد عن الضغوط الجماهيرية في أرض الملعب.

الحديث لا يتوقف داخل أروقة "القلعة الحمراء" فى الوقت الراهن بشأن مباراة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر والمقرر لها التاسعة والربع مساء غداً الاثنين على ستاد القاهرة الدولي.

تقرر ارتداء فريق الأهلى الزى التقليدى فى مباراة نهائى كأس مصر بينما يرتدى بيراميدز الزى الاحتياطى على أن يكون الأهلى مسئولا عن كرات المباراة.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

ويطمح بيراميدز أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه، فى حين أن يسعى الأهلي لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.