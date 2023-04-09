شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك يواجهان دجلة والصيد بنصف نهائى كأس مصر لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأحد، أولى مباريات الدور نصف النهائي للبلاي أوف من بطولة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة، للموسم الرياضي 2022/2023، على صالة الألعاب بمدينة السادس من أكتوبر "زويل" .

وتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر كلًا من: ”الأهلي، الزمالك، الصيد، وادي دجلة”، ومن المقرر أن يلتقي كل فريقين في مباراتين حيث تقام المباراة الأولى اليوم الأحد، بينما ستقام المباراة الثانية غدا الاثنين الموافق 10 إبريل الجاري.

وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأربعاء الموافق 12 إبريل الجاري.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي نظيره وادي دجلة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يواجه الزمالك نظيره الصيد في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز على نظيره سبورتنج في دور الثمانية، بينما تأهل الأهلي عقب الفوز على هليوبوليس، وتأهل الصيد عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل وادي دجلة عقب تحقيق الفوز على الشمس.