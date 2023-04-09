شكرا لقرائتكم خبر عن قمر الدولة حكما لمباراة سموحة والداخلية.. ومحمد يوسف لإنبى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، حكام مباريات اليوم الأحد وغدا الاثنين ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من عمر الدوري الممتاز . إنبي × المقاولون العرب إنبي × المقاولون العرب محمد يوسف حكما للساحة ويعاونه كلا من محمد محمود لطفي مساعد أول وحاتم علام مساعد ثاني وجلال احمد حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو ومحمد عبدالعزيز حكم فيديو مساعد . سموحة × الداخلية سموحة × الداخلية نادر قمر الدولة حكما للساحة ويعاونه كلا من اسامة عبداللطيف مساعد أول ومحمد ابورحاب مساعد ثاني ومحمد كابو حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو وهشام الدسوقي حكم فيديو مساعد . الزمالك × البنك الأهلي الزمالك × البنك الأهلي وائل فرحان حكما للساحة ويعاونه كلا من تامر رشاد مساعد أول وعدي عيد مساعد ثاني وصبري ابراهيم حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو واسامة السيد حكم فيديو مساعد الاثنين 10 ابريل 2023 الاثنين 10 ابريل 2023 فاركو × الاتحاد فاركو × الاتحاد حماده القلاوي حكما للساحة ويعاونه كلا من شريف عبدالله مساعد أول وعبدالعزيز محسن مساعد ثاني ومحمود دسوقي حكما رابعا ومحمد علاء هاشم حكم فيديو وهاني العراقي حكم فيديو مساعد .