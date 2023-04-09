شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تقنية الـvar فى مباريات اليوم بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة إقامة مباريات اليوم ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى، بتقنية الفيديو بعد توقف التقنية عن العمل فى المسابقة خلال الأيام الماضية.

وتقام اليوم الأحد 4 مباريات فى الدورى المصرى، هى الزمالك مع البنك الأهلى، وانبى والمقاولون العرب، سموحة والداخلية، وفاركو والاتحاد السكندرى.

تأكد بشكل نهائى إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز مساء غد الاثنين باستاد القاهرة بتقنية الفيديو، بعد انتهاء الأزمة مع الشركة المنفذة للتقنية.

وشهدت مباراة المصرى وحرس الحدود بالدورى المصري بالدورى الجمعة الماضى، عودة تقنية الفار، ليتأكد انتهاء الأزمة وإقامة مباراة نهائي الكأس بالتقنية بعد الجدل الذى أثير مؤخرا حول مصير التقنية.

وكانت الشركة الإسبانية المسؤولة عن تقنية الفيديو في مصر قد طالبت بمستحقاتها المتأخرة لدى اتحاد الكرة، ومنعت عربات (الفار) من الذهاب إلى المباريات.

وأنهى مسؤولو اتحاد الكرة، الأزمة مع الشركة الإسبانية، خلال الساعات الماضية، لتعود تقنية الفيديو لمباريات الدوري المصري الممتاز من جديد.