الامارات | ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة بخسارته أمام فياريال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض ريال مدريد لضربة جديدة في سباق الحفاظ على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد خسارته أمام فياريال 3-2 في المباراة التي أقيمت على أرضه. سجل تشوكويزي هدفين لفريق فياريال ليهدد آمال ريال مدريد في الفوز باللقب.

وفشل الفريق المدريدي في الحفاظ على الزخم الذي حققه بعد فوزه المذهل على برشلونة في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، وبقي في المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

وبهذه الخسارة، يمكن لغريمه برشلونة توسيع الفارق بينهما إلى 15 نقطة إذا حقق الفوز على جيرونا يوم الإثنين. ويستضيف ريال منافسه تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وعلق المدرب كارلو أنشيلوتي على الخسارة قائلاً: "كانت مباراة صعبة، كان من الممكن أن نتقدم 3-1 لكننا تراجعنا ولم يحدث ذلك".

وأضاف أنه يتطلع لمباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، وأنه يأمل في أن يتمكن الفريق من العودة إلى الطريق الصحيح في البطولة المحلية.