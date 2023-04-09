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الامارات | ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة بخسارته أمام فياريال

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض ريال مدريد لضربة جديدة في سباق الحفاظ على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد خسارته أمام فياريال 3-2 في المباراة التي أقيمت على أرضه. سجل تشوكويزي هدفين لفريق فياريال ليهدد آمال ريال مدريد في الفوز باللقب.

وفشل الفريق المدريدي في الحفاظ على الزخم الذي حققه بعد فوزه المذهل على في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، وبقي في المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

وبهذه الخسارة، يمكن لغريمه برشلونة توسيع الفارق بينهما إلى 15 نقطة إذا حقق الفوز على جيرونا يوم الإثنين. ويستضيف ريال منافسه الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وعلق المدرب كارلو أنشيلوتي على الخسارة قائلاً: "كانت مباراة صعبة، كان من الممكن أن نتقدم 3-1 لكننا تراجعنا ولم يحدث ذلك".

وأضاف أنه يتطلع لمباراة تشيلسي في ، وأنه يأمل في أن يتمكن الفريق من العودة إلى الطريق الصحيح في البطولة المحلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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