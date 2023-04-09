شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخشى كمين الداخلية اليوم بحثاً عن عودة الانتصارات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
وطالب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، لاعبى الفريق السكندرى بضرورة استغلال إقامة المباراة داخل الإسكندرية لتحقيق الفوز وتجميع أكبر قدر من النقاط، وحذر اللاعبين من الاستهتار وإهدار الفرص أمام مرمى الداخلية، متسلحا بعودة 5 لاعبين مؤثرين وهم النيجيرى صديق أوجولا، والبنينى دوكو دودو، أحمد مصطفى، حسين فيصل وشريف رضا لقائمة فريق سموحة أمام الداخلية بعدما غابوا عن الفريق أمام أسوان فى الجولة الماضية.
وفى المقابل، يسعى علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الداخلية، إلى العودة من الإسكندرية بنتيجة إيجابية لتساعد الفريق للهروب من منطقة الخطر، وطالب اللاعبين بضرورة اتخاذ المباريات المقبلة كمباريات كؤوس والقتال على كل نقطة.
ويحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 21 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبو الداخلية 18 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.