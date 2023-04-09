شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخشى كمين الداخلية اليوم بحثاً عن عودة الانتصارات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق سموحة، فى التاسعة والربع مساء اليوم، الأحد، فريق الداخلية باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى. ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث تعادل سموحة مع أسوان بهدف لمثله فى الجولة الماضية، فيما تعادل الداخلية مع فاركو سلبيا فى نفس الجدول.

وطالب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، لاعبى الفريق السكندرى بضرورة استغلال إقامة المباراة داخل الإسكندرية لتحقيق الفوز وتجميع أكبر قدر من النقاط، وحذر اللاعبين من الاستهتار وإهدار الفرص أمام مرمى الداخلية، متسلحا بعودة 5 لاعبين مؤثرين وهم النيجيرى صديق أوجولا، والبنينى دوكو دودو، أحمد مصطفى، حسين فيصل وشريف رضا لقائمة فريق سموحة أمام الداخلية بعدما غابوا عن الفريق أمام أسوان فى الجولة الماضية.

ويحتل سموحة المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.

وفى المقابل، يسعى علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الداخلية، إلى العودة من الإسكندرية بنتيجة إيجابية لتساعد الفريق للهروب من منطقة الخطر، وطالب اللاعبين بضرورة اتخاذ المباريات المقبلة كمباريات كؤوس والقتال على كل نقطة.

ويحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 21 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبو الداخلية 18 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.