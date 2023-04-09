شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يبحث عن الفوز الرابع على التوالى فى الدورى أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق إنبى، فى التاسعة والربع مساء اليوم، الأحد، مع المقاولون العرب باستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى. ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث حقق إنبى الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما تعادل المقاولون العرب سلبيا مع بيراميدز فى نفس الجولة.

ويسعى تامر مصطفى، المدير الفنى لفريق إنبى، لمواصلة النتائج الرائعة وتحقيق الفوز الرابع على التوالى فى بطولة الدورى بعد الفوز على الزمالك والبنك الأهلى وحرس الحدود، وطالب اللاعبين بضرورة القتال على كل نقطة للتقدم أكثر فى جدول الدورى، متسلحا بعودة الثنائى أحمد أمين أوفا وعلى فوزى لقائمة الفريق بعد الغياب فى المباراة الماضية.

ويحتل إنبى المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدوري المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعها من 23 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 27 هدفا.

فى المقابل، عقد شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها بالفوز أمام إنبي، بعدما درس أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق البترولى، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل العودة لسكة الانتصارات واقتحام المربع الذهبى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 23 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً، واستقبلت شباكهم 20.