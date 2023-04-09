شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يبحث عن الفوز الرابع على التوالى فى الدورى أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر
ويسعى تامر مصطفى، المدير الفنى لفريق إنبى، لمواصلة النتائج الرائعة وتحقيق الفوز الرابع على التوالى فى بطولة الدورى بعد الفوز على الزمالك والبنك الأهلى وحرس الحدود، وطالب اللاعبين بضرورة القتال على كل نقطة للتقدم أكثر فى جدول الدورى، متسلحا بعودة الثنائى أحمد أمين أوفا وعلى فوزى لقائمة الفريق بعد الغياب فى المباراة الماضية.
فى المقابل، عقد شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها بالفوز أمام إنبي، بعدما درس أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق البترولى، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل العودة لسكة الانتصارات واقتحام المربع الذهبى.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 23 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً، واستقبلت شباكهم 20.