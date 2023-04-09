تشكيل الزمالك المتوقع فى مواجهة البنك الأهلى الليلة

ويسعى الفارس الأبيض لتعويض الخسارة الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 3 / 2، فيما يسعى البنك الأهلي لتحسين وضعه في جدول الدورى وتعويض الخسارة الماضية من إنبى بنتيجة 2 / 1.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 33 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز فى 9، وتعادل فى 6، وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 30 هدفا، وسكنت شباكه 22، فيما يدخل البنك الأهلي المباراة محتلاً المركز الـ 16 برصيد 17 نقطة، من 22 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 8، وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 23 هدفا، وسكنت شباكه 33.

وتعد مواجهة البنك الأهلي هي المباراة الرسمية الأولى للجهاز الفني الذى يتولى المسئولية حاليًا بقيادة مدحت عبد الهادى، وأحمد مجدى، ومحمد عبد المنصف مدرب الحراس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، وينتظر هذا الجهاز تعاقد الإدارة مع مدير فنى أجنبى لينضموا لجهازه المعاون، بعدما تعثرت المفاوضات مع الألماني هيرليتش الذى حضر إلى القاهرة لكنه لم يتمم اتفاقه وعاد سريعًا إلى بلاده.

وتولى مدحت عبد الهادى المسئولية بعد توجيه الشكر لأحمد عبد المقصود وأفراد الجهاز المعاون للبرتغالى جوسفالدو فيريرا بالكامل، ويأمل مدحت عبد الهادى في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البنك الأهلي لاستعادة الفريق الثقة والعودة لطريق الانتصارات ويحقق النجاح في أول تجربة رسمية في منصب المدير الفني.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحى في حراسة المرمى، في الدفاع.. محمود الونش – محمد عبد الغنى – عمر جابر – أحمد فتوح، في الوسط.. نبيل عماد دونجا – سيف فاروق جعفر – أحمد زيزو – مصطفى شلبى، شيكابالا، وفي الهجوم.. سيف الدين الجزيرى.