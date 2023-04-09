موعد مباراة الأهلي وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والقناة الناقلة

القاهرة - سامية سيد - يضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى اليوم الأحد الرتوش الأخيرة على خطة فريقه استعداداً لمواجهة بيراميدز، المقرر لها التاسعة والربع مساء غد الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في المباراة النهائية لكأس مصر.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد التتش الليلة ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

ويطمح بيراميدز فى تحقيق أول بطولة عبر تاريخه، في حين يسعى الأهلي لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة والربع مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

القناة الناقلة لنهائى كأس مصر بين الاهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.