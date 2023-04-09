شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والبنك الأهلى اليوم الأحد 9 / 4 / 2023 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك والبنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة و العشرين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

الزمالك يتفوق على البنك الأهلى فى القيمة التسويقية

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.58 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للبنك الأهلى 7.75 مليون يورو.