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توخيل يكشف الاستعدادات لمواجهة مانشستر سيتي.، ورسالة مثيرة لماني

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محمد الفلاح - قام توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، بالكشف استعدادات الفريق لمواجهة نظيره مانشستر سيتي في .

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء القادم، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث توخيل: لدينا عدد من اللاعبين تعرضوا للإصابات، وكان مانشستر سيتي في حالة جيدة مؤخرًا، لكن في كرة القدم، ليس الأمر بهذه البساطة.

وتابع: سنصل إلى هناك بشجاعة، ندرك أننا سنحتاج إلى تقديم أداء رائع، دوري الأبطال هو مسابقة يتم فيها حسم المباريات في نفس اليوم.

وأشار: كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، عندما تكون مستعدًا وعندما تؤمن بنفسك، إنه أحد أكبر اختبارات كرة القدم.

وأكمل: لم أفكر في المباراة ضد مانشستر سيتي بعد، لأننا كنا مشغولين للغاية بأنفسنا.

وعن ساديو ماني: أعتقد أنه اتخذ خطوة مهمة إلى الأمام اليوم، كان دفاعيًا وهجوميًا مميزًا للغاية.

وأردف: كان لديه فرصتان جيدتان للتسجيل اليوم، ربما سيساعده ذلك، كما هو الحال مع المهاجمين، كان مفيدًا بالنسبة لنا اليوم.

وأتم: كانت خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لـ ماني، مقارنة بالأسابيع الماضية، وهو ما يسعدني.

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