شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل يكشف الاستعدادات لمواجهة مانشستر سيتي.، ورسالة مثيرة لماني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، بالكشف استعدادات الفريق لمواجهة نظيره مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء القادم، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث توخيل: لدينا عدد من اللاعبين تعرضوا للإصابات، وكان مانشستر سيتي في حالة جيدة مؤخرًا، لكن في كرة القدم، ليس الأمر بهذه البساطة.

وتابع: سنصل إلى هناك بشجاعة، ندرك أننا سنحتاج إلى تقديم أداء رائع، دوري الأبطال هو مسابقة يتم فيها حسم المباريات في نفس اليوم.

وأشار: كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، عندما تكون مستعدًا وعندما تؤمن بنفسك، إنه أحد أكبر اختبارات كرة القدم.

وأكمل: لم أفكر في المباراة ضد مانشستر سيتي بعد، لأننا كنا مشغولين للغاية بأنفسنا.

وعن ساديو ماني: أعتقد أنه اتخذ خطوة مهمة إلى الأمام اليوم، كان دفاعيًا وهجوميًا مميزًا للغاية.

وأردف: كان لديه فرصتان جيدتان للتسجيل اليوم، ربما سيساعده ذلك، كما هو الحال مع المهاجمين، كان مفيدًا بالنسبة لنا اليوم.

وأتم: كانت خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لـ ماني، مقارنة بالأسابيع الماضية، وهو ما يسعدني.