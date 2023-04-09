شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يخصص جانباً من تدريب الأهلى على ركلات الترجيح استعداداً لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، جانباً من مران الليلة للتدريب على ركلات الترجيح، تحسباً لانتهاء مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر له غداً الاثنين بالتعادل بين الفريقين.

ويرغب كولر فى الوقوف على الأسماء الخمسة من صفوف فريقه الأكثر جاهزية فى تسديد ركلات الترجيح أملا فى التتويج باللقب.

وتقرر ارتداء فريق الأهلى الزى التقليدى فى مباراة نهائى كأس مصر بينما يرتدى بيراميدز الزى الاحتياطى على أن يكون الأهلى مسئولا عن كرات المباراة.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

ويطمح بيراميدز أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه، فى حين أن يسعى الأهلي لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.