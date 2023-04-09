شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 9/ 4/ 2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم، الأحد، 3 مواجهات نارية فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى، بين سموحة والداخلية، إنبى مع المقاولون العرب، بجانب مواجهة الزمالك مع البنك الأهلى.

موعد مباراة سموحة والداخلية

يستضيف فريق سموحة فى التاسعة والربع مساء اليوم الأحد، فريق الداخلية على استاد الإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث تعادل سموحة مع أسوان بهدف لمثله فى الجولة الماضية، فيما تعادل الداخلية مع فاركو سلبيا فى نفس الجدول.

يحتل سموحة المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.

وفى المقابل، يحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 21 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبو الداخلية 18 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.

موعد مباراة إنبى والمقاولون العرب

يلتقى فريق إنبى فى التاسعة والربع مساء اليوم الأحد، مع فريق المقاولون العرب على استاد بتروسبورت، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق إنبى الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما تعادل المقاولون العرب سلبيا مع بيراميدز فى نفس الجولة.

يحتل إنبى المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدوري المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعها من 23 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 27 هدفا.

وفى المقابل، يحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 23 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً، واستقبلت شباكهم 20.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى

ويلتقى الزمالك فى التاسعة والربع مساء اليوم الأحد، مع فريق البنك الأهلى على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة و العشرين لمسابقة الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى بالدوري المصري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.