شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن التعاقد مع أوسوريو ويكشف موعد وصوله القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو نادى الزمالك عن التوصل إلى اتفاق بشأن التعاقد مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مؤكدين أن المدير الفني سيصطحب معه مساعدا أجنبيا، لتدريب الفريق الأبيض مع تواجد الطاقم المصرى المكون من مدحت عبد الهادى وأحمد مجدى مدربان وعبد المنصف لحراسة المرمى وعبد الواحد السيد مديراً للكرة.

وقال مسؤولو الفريق الأبيض في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، إن أوسوريو سوف يصل إلى مصر مساء اليوم الأحد، أو صباح غد الإثنين.

وكان الزمالك قد وجه الشكر لأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى وأيمن طاهر، بعد توليه المهمة بشكل مؤقت في الفترة الماضية بعد رحيل البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها فى التاسعة والربع مساء، اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.