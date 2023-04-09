مرتضى منصور: أرسلنا تذاكر الطيران للمدرب خوان كارلوس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن النادي أرسل تذاكر الطيران إلى المدرب الكولومبي خوان كارلوس من أجل قيادة القلعة البيضاء.

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وكان الزمالك قد أقال الجهاز الفني المؤقت بعد الخسارة أمام المصري في الدوري الممتاز.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك "أرسلنا تذاكر الطيران للمدير الفني الجديد الكولومبي خوان كارلوس، كان مدربًا للمكسيك في كأس العالم وفاز على ألمانيا ودرب أوروجواي، وحصد 17 بطولة في بلده، الحمد لله لم يتعرض للسباب حتى الآن، أي مدرب في العالم يأتي بسمعة، التوفيق من عند الله، وارد أن تتعاقد مع أعظم مدرب في العالم ولا يوفق ومدرب ضعيف يفوز بالبطولات".

وأضاف رئيس الزمالك " اللجنة الفنية لنادي الزمالك هي من اختارت المدير الفني الجديد الكولومبي، وأتمنى من الجماهير الصبر على اللاعبين، لدينا أفضل لاعبين سواء قدامى أو جدد، المدير الفني سيصل صباح غدًا أو

بعد غد، أشكر أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدي وأيمن طاهر وإسماعيل يوسف مكانه متواجد في قطاع الناشئين".

ويواجه الزمالك منافسه البنك الأهلي، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر على ملعب القاهرة الدولي، في إطار الجولة 24 من بطولة الدوري المصري.

ويبحث الزمالك في مباراته أمام البنك الأهلي عن استعادة الثقة وتصحيح المسار بعد النتائج المتردية في كافة المسابقات إذ يحتل الزمالك المركز السابع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.

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