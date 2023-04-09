مرتضى منصور: فيريرا دمر صفقات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن المدرب البرتغالي فيريرا دمر صفقات الزمالك التي تعاقد مع النادي في الصيف الماضي.

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وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك "قلت إنه يوجد لدينا أفضل لاعبين، مع احترامي لفيريرا ولكنه دمرهم بدنيًا وأحرق الصفقات الجديدة وخلافي ليس مع جمهور الأهلي ولكن مع شخص واحد".

وعن المدرب الجديد قال مرتضى منصور " عندما تعاقدنا مع المدرب الألماني كانت تكاليف إقامة الفندق والطيران على حساب أمير مرتضى منصور، ينفق من ماله الخاص، هل سيحصل على عمولات؟".

ويواجه الزمالك منافسه البنك الأهلي، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة

والربع مساءً بتوقيت مصر على ملعب القاهرة الدولي، في إطار الجولة 24 من بطولة الدوري المصري

ويبحث الزمالك في مباراته أمام البنك الأهلي عن استعادة الثقة وتصحيح المسار بعد النتائج المتردية في كافة المسابقات إذ يحتل الزمالك المركز السابع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.

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