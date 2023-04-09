مرتضى منصور ينفي تجميد هذا الرباعي بالزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تجميد الرباعي نبيل عماد دونجا وأحمد فتوح ومصطفى الزناري وعمرو السيسي من قائمة القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

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وكان مرتضى منصور قد أعلن بعد خسارة الزمالك أمام المصري تجميد أربعة لاعبين من الفريق وإقالة الجهاز الفني المؤقت.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحاته عبر قناة الزمالك أن هناك إمكانية استبعاد 12 لاعبًا من الفريق الكروي الأول الموسم المقبل لافتًا أن المعيار الأساسي سيكون للجهاز الفني الجديد.

وواصل رئيس الزمالك "قلت يوجد 4 لاعبين لن يتواجدوا في النادي الموسم المقبل، ووارد أن يكونوا 8 أو 12 لاعبًا ووارد أن يساهم

المدير الفني في تقليص هذا العدد".

وأضاف: "أقسم بالله لم أجمد دونجا أو أحمد فتوح أو مصطفى الزناري أو عمرو السيسي، وإذا جمدتهم لماذا يتدربون مع الفريق؟، لدي تقرير أنه يوجد 4 لاعبين غير قادرين على المشاركة، سأعرضه على المدير الفني الجديد وسيعود القرار له".

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ويطمح الزمالك لاستعادة الثقة وتحقيق الفوز بعد النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة.