شجار عنيف بين فالفيردي ولاعب فياريال بعد خسارة ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مبارة ريال مدريد وفياريال واقعة مؤسفة باعتداء فالفيردي لاعب النادي الملكي على أحد لاعبي الضيوف بعد نهاية أحداث اللقاء الذي جمع الفريقين في خضام الدوري الاسباني والذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو.

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واعتدى فالفيردي على لاعب فياريال، أليكس باينا بضربة قوية في وجهه في المنطقة التي تقف فيها حافلات الفريق الضيف وفقا لما كشفه برنامج "ال شيرنجيتو" الإسباني.

وأكد البرنامج الاسباني الشهير إلى أن الشرطة تدخلت لفض الشجار العنيف بين فالفيردي و أليكس باينا، لافتًا أن نادي فياريال يمتلك مستندات متمثلة في فيديوهات وصور تثبت واقعة التعدي من جانب فاليردي على أليكس باينا.

وتعود الأزمة بين فالفيردي و أليكس باينا إلى مباراة كأس الملك بعدما استفز الأخير فالفيردي وقال له "ابكي الآن لأن ابنك لن يُولد" (إشارة إلى خوف زوجة فالفيردي من الإجهاض).

ووفقا لصحيفة ماركا الاسبانية فإن لاعب فياريال كرر استفزاز فالفيردي خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو ما دفع فالفيردي إلى التوجه للاعب فياريال ولكمه وأخبره بـ"ألا يعبث مجددًا مع أسرته".

حقق فريق فياريال الفوز على ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

بهذه النتيجة يبقى ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، بينما رفع فريق فياريال رصيده إلى النقطة 47 ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول الليجا.