وزير الرياضة يحسم مصير الـ"VAR" في نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن أهمية تواجد تقنية الفيديو عن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.

وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية: "الفار مسئولية من يدير ولن نعود للوراء من جديد مهما كان الوضع، والوزارة كجهة ادارية لا تمانع في تجديد التعاقد مع شركة تقنية الفيديو.

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وأردف: "مينفعش" نهائي كأس مصر بدون تقنية فيديو ولا يصح إلا الصحيح"، وتابع: اتحاد الكرة مسئول مسئولية كاملة عن إدارة الكرة في مصر، احمد مجاهد خاض

بشجاعة معركة إسناد مباراتي القمة لحكام مصريين.

وأتم: بيريرا رئيس لجنة الحكام رأى أن ضيق الوقت يمنع استقدام حكام أجانب لنهائي كأس مصر.

ويستعد الأهلي وبيراميدز لخوض مباراة نهائي بطولة كأس مصر غدًا الاثنين، والتي من المقرر أن تُدار بحكام مصريين بعد رفض اتحاد الكرة طلب بيراميدز باستقدام حكام أجانب.

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