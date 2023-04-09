شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو ينهى استعداداته الليلة لمواجهة زعيم الثغر فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق فاركو بقيادة طارق العشري تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها التاسعة والربع مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الفريق البرتقالى مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن طارق العشري قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

ويعكف طارق العشري على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة الداخلية التى أقيمت فى الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل السلبى لعدم تكرارها فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

ويسير طارق العشري بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدوري وأخيراً تعادل سلبياً مع الداخلية.

ويحتل فاركو المركز التاسع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.