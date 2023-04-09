شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى تفوز على انتراكتيف1/2 بدور الثمانية و تتأهل لنصف نهائى دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سينرجى الفوز على فريق استادات بنتيجة 1/2 ضمن مباريات دور الثمانية من عمر دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وبهذه النتيجة يصعد سينرجى إلى دور قبل النهائي لملاقة القاهرة الإخبارية فى الدور نصف النهائى من عمر دورة المتحدة الرمضانية.

وكانت الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية من دورة المتحدة الرمضانية كل من ستادات،القاهرة الإخبارية،بى إنتر أكتيف،سينرجى،الدستور،أون تايم سبورتس،الحياة،سيتى كلوب